О нас

Полиция Молдовы изъяла у сторонников блока "Победа" около 170 тыс. долларов

Полиция Молдовы изъяла у сторонников блока "Победа" около 170 тыс. долларов Полиция Молдовы провела обыски у представителей и сторонников оппозиционного блока "Победа", в результате чего было изъято около 170 тыс. долларов, которые якобы должны были использоваться для незаконного финансирования политформирования.
Другие страны
3 июня 2024 г. 15:52
Полиция Молдовы изъяла у сторонников блока Победа около 170 тыс. долларов

Полиция Молдовы провела обыски у представителей и сторонников оппозиционного блока "Победа", в результате чего было изъято около 170 тыс. долларов, которые якобы должны были использоваться для незаконного финансирования политформирования.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом говорится в сообщении полиции.

"Сотрудники Национальной следственной инспекции под руководством Антикоррупционной прокуратуры провели 30 обысков у лиц, вовлеченных в незаконную схему финансирования политических формирований, связанных с оппозиционным политиком Иланом Шором. В результате сотрудники полиции собрали деньги в разной валюте на сумму около 3 млн. леев (около 170 тыс. долларов)", - сказано в сообщении.

В Москве 21 апреля прошел съезд молдавских политиков и общественников, поддерживающих вступление Молдавии в ЕАЭС, на котором было объявлено о создании блока "Победа".

По данным правоохранительных органов, с апреля 2024 года и по настоящее время в Москве периодически организовываются встречи представителей блока "Победа". Среди участников этих встреч были и так называемые "курьеры".

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Составлен поименный список азербайджанцев, изгнанных со своих исконных земель в Западном Азербайджане
Составлен поименный список азербайджанцев, изгнанных со своих исконных земель в Западном Азербайджане
3 июня 2024 г. 10:22
Посол: В Баку в этом году пройдут очередные политические консультации между Азербайджаном и Бельгией
Посол: В Баку в этом году пройдут очередные политические консультации между Азербайджаном и Бельгией
31 мая 2024 г. 17:00
Посол: Бельгия приветствует достигнутый успех в двустороннем диалоге между Баку и Ереваном
Посол: Бельгия приветствует достигнутый успех в двустороннем диалоге между Баку и Ереваном
31 мая 2024 г. 16:35
Петерсманс: Климатическая конференция COP29 станет великим моментом для азербайджанской дипломатии
Петерсманс: Климатическая конференция COP29 станет великим моментом для азербайджанской дипломатии
31 мая 2024 г. 13:10
Посол: Бельгия помогает Азербайджану решить серьезную проблему - очистку от мин Карабаха
Посол: Бельгия помогает Азербайджану решить серьезную проблему - очистку от мин Карабаха
31 мая 2024 г. 10:43
Мохаммед Абу Лабан: Водород может стать геополитическим преимуществом для Азербайджана
Мохаммед Абу Лабан: Водород может стать геополитическим преимуществом для Азербайджана
30 мая 2024 г. 15:04
Абдулла Салех Аль-Моаллем: Надеемся, что Карабах как можно скорее будет очищен от мин
Абдулла Салех Аль-Моаллем: Надеемся, что Карабах как можно скорее будет очищен от мин
30 мая 2024 г. 13:19
Хуоре Тевопе: Французская Полинезия нуждается в международной поддержке
Хуоре Тевопе: Французская Полинезия нуждается в международной поддержке
29 мая 2024 г. 20:40
Клифф Луссан: Придаем большое значение поддержке Азербайджана и БИГ в борьбе с колониализмом
Клифф Луссан: Придаем большое значение поддержке Азербайджана и БИГ в борьбе с колониализмом
29 мая 2024 г. 20:21
ЕБРР: Первый кредит Азербайджану для зеленого перехода может быть одобрен до конца года
ЕБРР: Первый кредит Азербайджану для "зеленого перехода" может быть одобрен до конца года
29 мая 2024 г. 15:27

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi