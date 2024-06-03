Полиция Молдовы изъяла у сторонников блока "Победа" около 170 тыс. долларов

Полиция Молдовы провела обыски у представителей и сторонников оппозиционного блока "Победа", в результате чего было изъято около 170 тыс. долларов, которые якобы должны были использоваться для незаконного финансирования политформирования.

Полиция Молдовы провела обыски у представителей и сторонников оппозиционного блока "Победа", в результате чего было изъято около 170 тыс. долларов, которые якобы должны были использоваться для незаконного финансирования политформирования.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом говорится в сообщении полиции.

"Сотрудники Национальной следственной инспекции под руководством Антикоррупционной прокуратуры провели 30 обысков у лиц, вовлеченных в незаконную схему финансирования политических формирований, связанных с оппозиционным политиком Иланом Шором. В результате сотрудники полиции собрали деньги в разной валюте на сумму около 3 млн. леев (около 170 тыс. долларов)", - сказано в сообщении.

В Москве 21 апреля прошел съезд молдавских политиков и общественников, поддерживающих вступление Молдавии в ЕАЭС, на котором было объявлено о создании блока "Победа".

По данным правоохранительных органов, с апреля 2024 года и по настоящее время в Москве периодически организовываются встречи представителей блока "Победа". Среди участников этих встреч были и так называемые "курьеры".