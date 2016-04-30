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    Полиция Мексики задержала более 70 таксистов

    Некоторые участники протестов поспешили скрыться после приезда полиции

    Баку.30 Апреля. REPORT.AZ/ Власти Мексики задержали 73 водителя такси, заблокировавших автотрассу между Мехико и Акапулько. Как передает Report, об этом сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.

    По данным агентства, участники акции требовали усилить меры безопасности в регионе. Часть протестующих также выступала против химической обработки с воздуха маковых полей, так как, по сообщениям СМИ, опасные химикаты загрязняют близлежащие водоемы.

    Некоторые участники протестов поспешили скрыться после приезда полиции. 

    Сотрудники правоохранительных органов обнаружили в брошенных транспортных средствах пять автоматов и сумку с кокаином, заявил начальник местной полиции.



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