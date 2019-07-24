Полиция Мексики спасла 150 мигрантов, сидевших в трейлере без воды

150 мигрантов спасли сотрудники отдела полиции в Мексике, сообщает Excelsior, передает Report. По данным портала, люди находились в трейлере без воды и еды уже несколько дней.

Грузовик, на котором тайно переезжали мигранты, был остановлен в штате Веракрус за нарушение ПДД. Совершая проверку, сотрудники полиции услышали крики о помощи из грузовика. Внутри были обнаружены 73 гватемальца, 45 граждан Гондураса, 26 сальвадорцев и 6 эквадорцев. По словам людей, они находились без воды и продуктов питания на протяжении нескольких дней.

Водитель и его напарник задержаны.

Мигранты получили пищу и были отправлены в миграционный центр. Там им оформят необходимые документы для возвращения на родину.