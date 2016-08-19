Полиция Мексики незаконно казнила 22 человека, заявили правозащитники

Баку. 19 Августа. REPORT.AZ/ Федеральная полиция Мексики незаконно казнила 22 человека после столкновения с преступниками в мае 2015 года в штате Мичоакан.

Как передает Report, об этом сообщил в четверг на пресс-конференции глава национальной комиссии по правам человека латиноамериканской страны Луис Гонсалес Перес.

Речь идет о бое в районе муниципии Тануато, тогда властям поступил сигнал о проникновении большого числа вооруженных людей на территорию одного из домов. Национальный уполномоченный по безопасности Мексики Монте Алехандро Рубидо тогда заявил, что всего потери преступников составили 42 человека убитыми и трое — задержанными, погиб один полицейский.

"Подтвердились факты в части серьезных нарушений прав человека со стороны служащих федеральной полиции", — сказал Гонсалес. Именно столь большая разница в потерях сторон вызвала подозрения во внесудебной расправе.

Мексиканские власти отказались ранее опубликовать результаты вскрытия тел людей, убитых в Тануато.