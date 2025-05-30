Полиция Мексики нашла тела музыкантов из пропавшей группы Fugitivo

Мексиканская полиция обнаружила тела пяти человек, которые, предположительно, являются ранее пропавшими участниками музыкальной группы Fugitivo.
Как передает Report, об этом на своей странице в соцсети X сообщила пресс-служба министерства безопасности штата Тамаулипас.
"В рамках поисковых мероприятий по установлению местонахождения участников группы Fugitivo из Рейносы следственные действия привели в район, где были обнаружены пять тел. По предварительным признакам, они могут соответствовать пропавшим", — говорится в заявлении ведомства.
Fugitivo должны были выступить на частном мероприятии, но перестали выходить на связь 25 мая. Их искали родственники, знакомые и правоохранители. Что именно произошло с музыкантами — выясняется.