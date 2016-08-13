​Полиция Малайзии арестовала девять предполагаемых боевиков ИГ

Баку. 13 августа. REPORT.AZ/ Полиция Малайзии арестовала девять предполагаемых боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ), передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Двое из них подозреваются в подготовке июньского взрыва в баре в окрестностях Куала-Лумпур.

Взрыв с использованием гранаты 28 июня прогремел в баре недалеко от столицы Малайзии, восемь человек получили ранения. Этот взрыв стал первым совершенным террористами ИГ терактом на территории страны.

По словам генерального инспектора полиции Халида Абу Бакара, взрыв был организован по распоряжению малайзийца, воюющего на стороне ИГ в Сирии, Мухаммада Ваннди Мохамеда Джеди.

По словам Бакара, двое мужчин, совершивших взрыв в баре, были арестованы в штате Келантан на северо-востоке страны, где они ожидали инструкций от Мохамеда Джеди и планировали новые теракты.

"После их ареста полиции удалось изъять гранату, которая, предположительно, предназначалась для осуществления нового теракта", - сказал Бакар. Он добавил, что еще двое арестованных помогали им скрываться от правоохранительных органов.