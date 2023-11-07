Полиция Мадрида задержала трех человек в ходе беспорядков

Трое человек задержаны во время протеста в Мадриде против возможной амнистии сторонников независимости Каталонии.

Трое человек задержаны во время протеста в Мадриде против возможной амнистии сторонников независимости Каталонии.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Europa Press со ссылкой на источники.

"Три человека были задержаны за неповиновение и нападение на представителей власти", - сообщили источники.

По данным агентства, около 3,8 тыс. человек собрались у штаб-квартиры Испанской социалистической рабочей партии (PSOE), они протестовали против закона об амнистии. Они пытались опрокинуть ограждение. Против протестующих полиция применила слезоточивый газ и дымовые шашки.