​Полиция Лос-Анджелеса обнаружила в доме 1200 единиц оружия

Баку. 21 июля. REPORT.AZ/ Полиция Лос-Анджелеса обнаружила в одном из жилых домов города арсенал, где хранилось 1200 единиц огнестрельного оружия и две тонны боеприпасов, сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости".

Оружие было найдено на прошлой неделе, однако полиция сообщила об этом только в понедельник.

По данным полиции в доме и гараже по улице Палисейдс Драйв было обнаружено более 1200 единиц различного огнестрельного оружия, многие из которых никогда не использовались, к некоторым были прикреплены ценники.

Полиция пытается выяснить, по какой причине мужчина хранил такое количество оружия. Пока нет никаких доказательств того, что он был вовлечен в преступную деятельность или занимался контрабандой оружия. Сотрудники полиции отметили, что хранение такого количества оружия не является преступлением в том случае, если оно было приобретено законным образом.

В данный момент полиция Лос-Анджелеса изучает происхождение оружия с целью определения факта его использования в каких-либо преступлениях.