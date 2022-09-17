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Полиция Лондона задержала мужчину, пытавшегося прорваться к гробу Елизаветы II

Полиция Лондона задержала мужчину, пытавшегося прорваться к гробу Елизаветы II Лондонская полиция задержала мужчину, пытавшегося вплотную приблизиться к гробу с телом королевы Великобритании Елизаветы II во время публичного прощания в Вестминстерском дворце.
Другие страны
17 сентября 2022 г. 04:22
Полиция Лондона задержала мужчину, пытавшегося прорваться к гробу Елизаветы II

Лондонская полиция задержала мужчину, пытавшегося вплотную приблизиться к гробу с телом королевы Великобритании Елизаветы II во время публичного прощания в Вестминстерском дворце.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал Sky News со ссылкой на очевидцев.

"Кое-кто решил, что может смести с пути мою семилетнюю племянницу, подбежать к гробу, сорвать штандарт и попытаться что-то сделать", - рассказала стоявшая в очереди Трейси Холланд, которая стала свидетельницей инцидента. Полицейские задержали мужчину.

"Примерно в 22:00 в пятницу, 16 сентября, (01:00 - бакинское время, 17 сентября – ред.) сотрудники подразделения столичной полиции по защите парламентариев и дипломатов задержали мужчину в Вестминстерском холле после нарушения порядка", - заявили в правоохранительных органах Лондона.

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Версия на азербайджанском языке London polisi II Elizabetin tabutuna yaxınlaşmağa cəhd edən şəxsi saxlayıb

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