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Полиция Лондона задержала мужчину по подозрению в поджоге дома премьера Стармера

Полиция Лондона задержала мужчину по подозрению в поджоге дома премьера Стармера Полиция Лондона задержала 21-летнего мужчину по подозрению в серии поджогов - после пожара в доме, принадлежащем британскому премьер-министру Киру Стармеру.
Другие страны
13 мая 2025 г. 10:55
Полиция Лондона задержала мужчину по подозрению в поджоге дома премьера Стармера

Полиция Лондона задержала 21-летнего мужчину по подозрению в серии поджогов - после пожара в доме, принадлежащем британскому премьер-министру Киру Стармеру.

Как передает Report, об этом сообщают британские СМИ со ссылкой на пресс-службу лондонской полиции.

"Мужчина был арестован в связи с серией поджогов", - говорится в сообщении столичной полиции. Арест связан с тремя инцидентами.

Сейчас проводится расследование после сообщений о пожаре в доме Стармера. Газета Telegraph информировала, что контртеррористическая полиция ведет расследование предполагаемого нападения с применением "зажигательной бомбы" на дом Стармера.

В понедельник произошел пожар в доме Стармера. По информации газеты Times, в результате пожара была повреждена входная дверь здания. Дом премьера, в котором он жил почти 20 лет до переезда на Даунинг-стрит, находится на Каунтесс-роуд на севере столицы. СМИ сообщали, что сейчас Стармер сдает свой дом в аренду.

Полиция также расследует два других инцидента: возгорание транспортного средства 8 мая и пожар у въезда на частную территорию 11 мая. Правоохранители выясняют, могут ли эти инциденты быть связаны с пожаром в доме премьера.

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Версия на азербайджанском языке Londonda Baş nazirin evini yandırmaqda şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb

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