Полиция Лондона задержала четырёх человек в ходе антитеррористической операции

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Баку. 28 апреля. REPORT.AZ/ В ходе контртеррористической операции в лондонском районе Уиллесден задержаны четыре человека, ещё одна подозреваемая получила ранения.

Как передает Report, об этом сообщает полиция Лондона.

Операция проводилась в рамках расследования по борьбе с терроризмом, задержания произошли примерно в 19:00 по местному времени (22:00 по Баку).

Отмечается, что были задержаны 16-летний юноша, 20-летний мужчина, а также две женщины в возрасте 20 и 43 лет.

Ещё одна подозреваемая получила огнестрельное ранение при задержании. Она находится в больнице в тяжёлом, но стабильном состоянии.

Все подозреваемые задержаны по подозрению в совершении, подготовке и подстрекательстве к террористическим актам.