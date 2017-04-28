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    Полиция Лондона задержала четырёх человек в ходе антитеррористической операции

    Операция проводилась в рамках расследования по борьбе с терроризмом© Twitter

    Баку. 28 апреля. REPORT.AZ/ В ходе контртеррористической операции в лондонском районе Уиллесден задержаны четыре человека, ещё одна подозреваемая получила ранения.

    Как передает Report, об этом сообщает полиция Лондона.

    Операция проводилась в рамках расследования по борьбе с терроризмом, задержания произошли примерно в 19:00 по местному времени (22:00 по Баку).

    Отмечается, что были задержаны 16-летний юноша, 20-летний мужчина, а также две женщины в возрасте 20 и 43 лет.

    Ещё одна подозреваемая получила огнестрельное ранение при задержании. Она находится в больнице в тяжёлом, но стабильном состоянии.

    Все подозреваемые задержаны по подозрению в совершении, подготовке и подстрекательстве к террористическим актам.

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