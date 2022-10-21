О нас

Полиция Лондона сообщила о задержании мужчины с ножом у здания парламента

Полиция Лондона сообщила о задержании мужчины с ножом у здания парламента Полиция Лондона в пятницу задержала у здания британского парламента вооруженного ножом мужчину.
Другие страны
21 октября 2022 г. 17:47
Полиция Лондона сообщила о задержании мужчины с ножом у здания парламента

Полиция Лондона в пятницу задержала у здания британского парламента вооруженного ножом мужчину.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении Скотленд-ярда.

Полицейские применили электрошоковое оружие, чтобы обезвредить потенциального преступника.

"Около 11:50 в пятницу, 21 октября, в центральной части района Вестминстер был замечен мужчина, поведение которого было странным. Он был остановлен сотрудниками полиции в районе Миллбэнк. Был применен полицейский тазер (электрошоковое оружие), а мужчина был задержан по подозрению в хранении холодного оружия", - сказано в сообщении.

В столичном полицейском управлении подчеркнули, что в результате действий задержанного никто не пострадал.

На распространяющемся в соцсетях видео шесть сотрудников полиции стоят над человеком, лежащим на проезжей части у сквера в центре Лондона.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Londonda polis parlamentin binası qarşısında üstündə bıçaq olan kişini tutub

Другие новости из категории

Шмыгаль: Ситуация в энергетике остается тяжелой, но контролируемой
Шмыгаль: Ситуация в энергетике остается тяжелой, но контролируемой
21 октября 2022 г. 19:14
Украина призывает ООН и ЕС направить мониторинговую миссию на Каховскую ГЭС
Украина призывает ООН и ЕС направить мониторинговую миссию на Каховскую ГЭС
21 октября 2022 г. 18:49
ЕС может назначить спецпосланника, ответственного за недопущение обхода санкций против РФ
ЕС может назначить спецпосланника, ответственного за недопущение обхода санкций против РФ
21 октября 2022 г. 17:56
Бундестаг утвердил план поддержки экономики на 200 млрд евро
Бундестаг утвердил план поддержки экономики на 200 млрд евро
21 октября 2022 г. 16:26
LG планирует перенести производство из РФ в Узбекистан или Казахстан
LG планирует перенести производство из РФ в Узбекистан или Казахстан
21 октября 2022 г. 15:35
Бельгия поддержит введение Евросоюзом дополнительных санкций в отношении Ирана
Бельгия поддержит введение Евросоюзом дополнительных санкций в отношении Ирана
21 октября 2022 г. 15:22
Индия испытала баллистическую ракету Agni-Prime
Индия испытала баллистическую ракету Agni-Prime
21 октября 2022 г. 14:29
Число жертв межплеменных столкновений в Судане увеличилось до 180
Число жертв межплеменных столкновений в Судане увеличилось до 180
21 октября 2022 г. 12:03
Джонсон призвал парламентариев поддержать его на выборах премьера Британии
Джонсон призвал парламентариев поддержать его на выборах премьера Британии
21 октября 2022 г. 11:51
Мэр Нью-Йорка сообщил о помощи Белого дома в снижении потока мигрантов
Мэр Нью-Йорка сообщил о помощи Белого дома в снижении потока мигрантов
21 октября 2022 г. 11:40

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi