Полиция Лондона сообщила о задержании мужчины с ножом у здания парламента

Полиция Лондона в пятницу задержала у здания британского парламента вооруженного ножом мужчину.

Полиция Лондона в пятницу задержала у здания британского парламента вооруженного ножом мужчину.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении Скотленд-ярда.

Полицейские применили электрошоковое оружие, чтобы обезвредить потенциального преступника.

"Около 11:50 в пятницу, 21 октября, в центральной части района Вестминстер был замечен мужчина, поведение которого было странным. Он был остановлен сотрудниками полиции в районе Миллбэнк. Был применен полицейский тазер (электрошоковое оружие), а мужчина был задержан по подозрению в хранении холодного оружия", - сказано в сообщении.

В столичном полицейском управлении подчеркнули, что в результате действий задержанного никто не пострадал.

На распространяющемся в соцсетях видео шесть сотрудников полиции стоят над человеком, лежащим на проезжей части у сквера в центре Лондона.