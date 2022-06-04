Полиция Лондона сообщила о временной эвакуации людей с Трафальгарской площади

Полицейские эвакуировали в субботу людей с территории Трафальгарской площади в центре британской столицы.

Полицейские эвакуировали в субботу людей с территории Трафальгарской площади в центре британской столицы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает радиостанция LBC, причиной мог стать обнаруженный там подозрительный предмет.

"Сотрудники полиции находятся на Трафальгарской площади и осуществили эвакуацию людей с места событий. Пожалуйста, воздержитесь от поездок в этот район", - говорится в сообщении, которое размещено на странице полицейского управления лондонского района Вестминстер в Twitter.

Вскоре было опубликовано второе сообщение, в котором говорится, что "инцидент исчерпан и площадь будет вновь открыта в скором времени". Полиция продолжает находиться на месте происшествия.

Как сообщает LBC, прохожие слышали громкий хлопок в районе площади. Это может свидетельствовать о том, что команда взрывотехников осуществила контролируемый подрыв подозрительного предмета, что в подобных случаях является стандартной практикой, отмечает радиостанция.