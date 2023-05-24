Полиция Лондона потратила за месяц $4,3 млн на противодействие экоактивистам

Противодействие активистам кампании общественного неповиновения Just stop oil обошлось за месяц полиции Лондона в £3,5 млн ($4,3 млн), а объем потраченного на это служебного времени эквивалентен 11 тыс. смен.

Противодействие активистам кампании общественного неповиновения Just stop oil обошлось за месяц полиции Лондона в £3,5 млн ($4,3 млн), а объем потраченного на это служебного времени эквивалентен 11 тыс. смен.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в среду Скотленд-Ярд, подводя итоги первого из трех анонсированных экоактивистами месяцев протестов.

Акции заключаются в том, что демонстранты медленно идут по улицам, сильно затрудняя движение транспорта. С 24 апреля по 22 мая в Лондоне состоялось 78 подобных акций. Из них, по оценкам полиции, 60 привели к "серьезным перебоям" в движении. За месяц полиция задержала 45 участников протестных шествий.