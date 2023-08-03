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Полиция Лондона изъяла за год рекордное количество кокаина

Полиция Лондона изъяла за год рекордное количество кокаина Объем изъятий кокаина в Лондоне за десятилетие взлетал на 1576%, в прошлом году правоохранители изъяли более тонны наркотиков,
Другие страны
3 августа 2023 г. 21:00
Полиция Лондона изъяла за год рекордное количество кокаина

Объем изъятий кокаина в Лондоне за десятилетие взлетал на 1576%, в прошлом году правоохранители изъяли более тонны наркотиков,

Как передает Report, об этом сообщила британская газета Evening Standard.

"Последние данные показывают, что полиция Лондона за год, заканчивающийся в конце февраля 2022 года, изъяла 1048 килограммов кокаина, уличная стоимость которого, по оценкам, составляет £105 миллионов", — говорится в сообщении издания.

Уточняется, что это самый высокий общий показатель за всю историю. Также это на 34% выше, чем показатели предыдущего года. Тогда было изъято 778 килограммов наркотика.

По данным газеты, показатели растут из-за снижения стоимости кокаина и его распространения среди населения, в результате чего употребление этого наркотика начинает считаться социально приемлемым. В статье также напоминается, что ежегодно из-за наркотиков погибают более 4,5 тысячи.

При этом пограничная служба Великобритания в прошлом году изъяла более 17 тонн кокаина на сумму в £1,7 миллиарда, который пытались вывезти.

Глава британского Агентства по борьбе с преступностью (NCA) Грэм Биггар заявил, что через Британию отмываются около £100 миллиардов "грязных наличных" со всего мира.

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