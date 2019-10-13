Полиция Лондона арестовала бельгийскую принцессу за участие в протестах

Полицейские арестовали бельгийскую принцессу Эсмеральду, участвующую в экологическом протесте на Трафальгарской площади в Лондоне. Как передает Report, об этом сообщает The Telegraph.

Согласно имеющимся данным, 63-летняя принцесса была задержана на пять часов, после чего ее отпустили без предъявления обвинений.

Отмечается, что она принимала участие в сидячей забастовке экологического движения «Восстание против вымирания», которое борется с глобальным потеплением.

Британская полиция также задержала уже более 1100 человек, которые протестуют в центре города против экологической катастрофы. Они разбили лагеря по всей столице, в том числе на Трафальгарской площади, перекрыв основные дороги.