О нас

Полиция Литвы задержала бросившего в посольство России коктейли Молотова

Полиция Литвы задержала бросившего в посольство России коктейли Молотова Литовская полиция задержала жителя Литвы 1974 года рождения, который подозревается в метании бутылок с зажигательной смесью в здание посольства России, расположенное в Вильнюсе.
Другие страны
9 апреля 2024 г. 12:55
Полиция Литвы задержала бросившего в посольство России коктейли Молотова

Литовская полиция задержала жителя Литвы 1974 года рождения, который подозревается в метании бутылок с зажигательной смесью в здание посольства России, расположенное в Вильнюсе.

Как передает Report, об этом пишет Sputnik-Литва.

Сообщается, что подозреваемый был задержан 8 апреля. Он ранее уже попадал в поле зрения правоохранительных органов.

Согласно литовскому законодательству, за такое преступление может грозить штраф, либо лишение свободы на срок до пяти лет.

Представитель департамента полиции Рамунас Матонис ранее сообщал, что неизвестные две ночи подряд бросали бутылки с зажигательной смесью на территорию посольства РФ в Вильнюсе.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Экслюзивные новости

Азеркосмос: Страховая выплата за спутник Azersky получена в полном объеме
"Азеркосмос": Страховая выплата за спутник Azersky получена в полном объеме
8 апреля 2024 г. 15:56
Гошгар Тахмазли: В Азербайджане будут созданы свободные от зоонозных заболеваний зоны
Гошгар Тахмазли: В Азербайджане будут созданы свободные от зоонозных заболеваний зоны
6 апреля 2024 г. 17:29
SOCAR создаст систему SCADA для экспорта газа
SOCAR создаст систему SCADA для экспорта газа
6 апреля 2024 г. 12:59
Драган Комич: Мобилизация финансовых ресурсов и сохранение экосистем - ключевые вопросы для COP29
Драган Комич: Мобилизация финансовых ресурсов и сохранение экосистем - ключевые вопросы для COP29
5 апреля 2024 г. 13:36
Министр: Для многих европейских стран доступ к азербайджанскому газу – критическая необходимость
ФотоМинистр: Для многих европейских стран доступ к азербайджанскому газу – критическая необходимость
4 апреля 2024 г. 10:15
Новая Каледония: Конституционная реформа усиливает напряженность между Нумеей и Парижем
Новая Каледония: Конституционная реформа усиливает напряженность между Нумеей и Парижем
3 апреля 2024 г. 11:52
Стефан Антич: Диалог с соседями и региональное сотрудничество принесет Армении больше дивидендов
Стефан Антич: Диалог с соседями и региональное сотрудничество принесет Армении больше дивидендов
29 марта 2024 г. 17:22
Тейс: Конференция в Брюсселе может стать очередной угрозой для мира на Южном Кавказе
Тейс: Конференция в Брюсселе может стать очередной угрозой для мира на Южном Кавказе
29 марта 2024 г. 14:07
Эксперт: Пашинян хочет заручиться поддержкой западных покровителей, но это может привести в тупик
Эксперт: Пашинян хочет заручиться поддержкой западных покровителей, но это может привести в тупик
28 марта 2024 г. 16:00
Ник Медич: COP - важная платформа для обсуждения насущных вопросов борьбы с изменением климата
Ник Медич: COP - важная платформа для обсуждения насущных вопросов борьбы с изменением климата
27 марта 2024 г. 15:28

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi