Полиция Литвы задержала бросившего в посольство России коктейли Молотова

Литовская полиция задержала жителя Литвы 1974 года рождения, который подозревается в метании бутылок с зажигательной смесью в здание посольства России, расположенное в Вильнюсе.

Литовская полиция задержала жителя Литвы 1974 года рождения, который подозревается в метании бутылок с зажигательной смесью в здание посольства России, расположенное в Вильнюсе.

Как передает Report, об этом пишет Sputnik-Литва.

Сообщается, что подозреваемый был задержан 8 апреля. Он ранее уже попадал в поле зрения правоохранительных органов.

Согласно литовскому законодательству, за такое преступление может грозить штраф, либо лишение свободы на срок до пяти лет.

Представитель департамента полиции Рамунас Матонис ранее сообщал, что неизвестные две ночи подряд бросали бутылки с зажигательной смесью на территорию посольства РФ в Вильнюсе.