Полиция Литвы намерена провести акцию протеста в дни саммита НАТО

Полиция Литвы не намерена отказываться от плана организовать в дни проведения в Вильнюсе саммита НАТО акцию протеста из-за низкой оплаты труда и чрезмерной служебной нагрузки.

Полиция Литвы не намерена отказываться от плана организовать в дни проведения в Вильнюсе саммита НАТО акцию протеста из-за низкой оплаты труда и чрезмерной служебной нагрузки.

Как передает Report , об этом в эфире национального радио LRT заявила председатель профсоюза сотрудников полиции Рома Катинене.

"Неподходящего времени для выражения своего мнения для полиции нет. Это не для нас стыдно протестовать в такой момент - сказала она. - Это позор для государства, для властей, что сотрудники полиции за свою опасную работу получают недостаточную зарплату. Это негативно сказывается на их мотивации".

Профсоюз призывает своих членов к протесту против значительно возросшей в последнее время служебной нагрузки и к требованиям повышения оплаты труда, увеличения финансирования медицинской реабилитации полицейских.