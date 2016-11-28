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    Полиция Китая задержалa подозреваемых по делу о гибели людей на стройке

    Cреди задержанных председатель правления компании Yineng Tower Engineering Co. Ltd. и главный инженер строящегося объекта

    Баку. 28 ноября. REPORT.AZ/ В Китае задержали девять подозреваемых по делу о гибели людей на стройке

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на полицию.

    По данным, местная полиция в понедельник утром задержала девять человек, которые является главными подозреваемыми, несущими ответственность за обрушение.

    Им грозит уголовная ответственность.

    Сообщается, что среди задержанных председатель правления компании Yineng Tower Engineering Co. Ltd. и главный инженер строящегося объекта.

    Инцидент произошел утром 25 ноября в городском округе Фэнчэн в провинции Цзянси на востоке Китая. Обрушилась строящаяся охлаждающая башня электростанции. Погибли 74 человека, еще двое получили ранения.

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