Полиция Кении запретили антиправительственные протесты в центре Найроби

Полиция Кении запретила антиправительственные протесты в центральных районах Найроби.

Полиция Кении запретила антиправительственные протесты в центральных районах Найроби.

Как передает Report, об этом сообщает местная газета Nation.

"Полиция запретила антиправительственные протесты в Центральном деловом районе Найроби и прилегающих районах, ссылаясь на трудности в обеспечении безопасности", - говорится в сообщении издания.

И.о. генерального инспектора кенийской полиции Дуглас Канджа обосновал такое решение достоверными данными о планируемых организованной преступностью грабежах, а также погромами, гибелью людей, уничтожением имущества и опасным поведением масс, к которым приводит проникновение группировок в ряды протестующих.

Новая волна протестов в Кении в связи с планами правительства по повышению налогов на ряд товаров и услуг началась в середине июня. В проект бюджета были внесены поправки, согласно которым отменяется ввод 16%-го налога на добавленную стоимость при покупке хлеба, перевозке сахара, использовании мобильных и финансовых услуг, операциях с иностранной валютой. Кроме того, по этим поправкам отменяется ввод налога 2,5% на автотранспорт и акциза на растительное масло.