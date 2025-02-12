О нас

Полиция Казахстана обнаружила расчлененное тело женщины среди мусора в Алматы

Полиция Казахстана обнаружила расчлененное тело женщины среди мусора в Алматы В Алматы на территории мусороперерабатывающего предприятия при сортировке мусора было обнаружено расчлененное тело женщины.
Другие страны
12 февраля 2025 г. 13:38
Полиция Казахстана обнаружила расчлененное тело женщины среди мусора в Алматы

В Алматы на территории мусороперерабатывающего предприятия при сортировке мусора было обнаружено расчлененное тело женщины.

Как передает Report, об этом сообщают казахстанские СМИ.

В пресс-службе Департамента полиции Алматы уточнили, что подозреваемый в преступлении задержан и помещен в изолятор временного содержания (ИВС).

Следствием установлено, что 9 февраля в арендованном доме в мкр. Альмерек после совместного распития алкоголя между женщиной и ее сожителем произошла ссора. В ходе конфликта мужчина 1983 года рождения нанес ей ножевые ранения, после чего расчленил тело и выбросил в мусорный контейнер.

По факту возбуждено уголовное дело.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Экслюзивные новости

Посол: Литва и Азербайджан обсуждают проведение очередного заседания межправкомиссии
Посол: Литва и Азербайджан обсуждают проведение очередного заседания межправкомиссии
10 февраля 2025 г. 13:00
Эксперт: Причина крушения самолета AZAL - преступная халатность не закрывших небо служб
Эксперт: Причина крушения самолета AZAL - преступная халатность не закрывших небо служб
6 февраля 2025 г. 16:54
Российской стороне направлено официальное уведомление о прекращении деятельности Россотрудничества
Российской стороне направлено официальное уведомление о прекращении деятельности "Россотрудничества"
6 февраля 2025 г. 12:36
Эксперт: Транзитные маршруты из Китая в Европу через Казахстан наиболее конкурентоспособны
Эксперт: Транзитные маршруты из Китая в Европу через Казахстан наиболее конкурентоспособны
5 февраля 2025 г. 14:00
Посол Пакистана: Для нас было бы честью участие в восстановлении освобожденных территорий Азербайджана
Посол Пакистана: Для нас было бы честью участие в восстановлении освобожденных территорий Азербайджана
5 февраля 2025 г. 12:27
Официальный представитель: Евросоюз нацелен на углубление энергосотрудничества с Азербайджаном
Официальный представитель: Евросоюз нацелен на углубление энергосотрудничества с Азербайджаном
3 февраля 2025 г. 15:00
Спецпредставитель ЕС: Довела недовольство официального Баку до нового руководства в Брюсселе
Спецпредставитель ЕС: Довела недовольство официального Баку до нового руководства в Брюсселе
31 января 2025 г. 13:49
ЕС: С большим интересом следим за проектом Черноморского зеленого кабеля из Азербайджана
ЕС: С большим интересом следим за проектом Черноморского "зеленого кабеля" из Азербайджана
30 января 2025 г. 16:13
Еврокомиссар по энергетике Йоргенсен примет участие в заседании консультативного совета ЮГК
Еврокомиссар по энергетике Йоргенсен примет участие в заседании консультативного совета ЮГК
29 января 2025 г. 10:30
Определена дата заседаний Консультативных советов ЮГК и зеленой энергии
Определена дата заседаний Консультативных советов ЮГК и зеленой энергии
28 января 2025 г. 19:39

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi