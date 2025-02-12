Полиция Казахстана обнаружила расчлененное тело женщины среди мусора в Алматы

В Алматы на территории мусороперерабатывающего предприятия при сортировке мусора было обнаружено расчлененное тело женщины.

В Алматы на территории мусороперерабатывающего предприятия при сортировке мусора было обнаружено расчлененное тело женщины.

Как передает Report, об этом сообщают казахстанские СМИ.

В пресс-службе Департамента полиции Алматы уточнили, что подозреваемый в преступлении задержан и помещен в изолятор временного содержания (ИВС).

Следствием установлено, что 9 февраля в арендованном доме в мкр. Альмерек после совместного распития алкоголя между женщиной и ее сожителем произошла ссора. В ходе конфликта мужчина 1983 года рождения нанес ей ножевые ранения, после чего расчленил тело и выбросил в мусорный контейнер.

По факту возбуждено уголовное дело.