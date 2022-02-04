Полиция Казахстана изъяла более 740 единиц оружия, похищенного в ходе беспорядков

Правоохранительные органы Казахстана изъяли свыше 740 единиц оружия, которое было похищено в ходе произошедших в стране беспорядков.

Правоохранительные органы Казахстана изъяли свыше 740 единиц оружия, которое было похищено в ходе произошедших в стране беспорядков.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил на брифинге в пятницу начальник следственного департамента МВД Казахстана Санжар Адилов.

"За три недели сотрудниками полиции изъято большое количество похищенного оружия, особенно в Алматы, Алматинской и Жамбылской областях. Общее количество изъятого оружия на данный момент составило 747 единиц, а также свыше 18 тыс. боеприпасов", - рассказал Адилов.