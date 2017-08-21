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    Полиция Каталонии установила личность водителя, наехавшего на людей в Барселоне

    Пока нет сведений о том, что подозреваемый находится за пределами Каталонии, однако его разыскивают во всех европейских государствах

    Баку. 21 августа. REPORT.AZ/ Каталонская полиция подтвердила, что установлена личность водителя фургона, который наехал на людей в Барселоне, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

    Отметим, что правоохранительные органы уже заявляли, что в момент теракта в автомобиле находился один человек.

    Власти Каталонии считают, что за рулем фургона находился Юнес Абуйаакуб, предположительно, уроженец Марокко.

    "Все указывает на то, что водителем был Абуйаакуб", - сообщил советник по внутренним делам при правительстве автономии Жоаким Форн в интервью радиостанции Catalunya Radio.

    Форн уточнил, что пока нет сведений о том, что подозреваемый находится за пределами Каталонии, однако его "разыскивают во всех европейских государствах".

    17 августа в Барселоне водитель фургона совершил преднамеренный наезд на прохожих, в результате чего жертвами теракта стали 14 человек.

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