Полиция Каталонии установила личность водителя, наехавшего на людей в Барселоне

Баку. 21 августа. REPORT.AZ/ Каталонская полиция подтвердила, что установлена личность водителя фургона, который наехал на людей в Барселоне, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Отметим, что правоохранительные органы уже заявляли, что в момент теракта в автомобиле находился один человек.

Власти Каталонии считают, что за рулем фургона находился Юнес Абуйаакуб, предположительно, уроженец Марокко.

"Все указывает на то, что водителем был Абуйаакуб", - сообщил советник по внутренним делам при правительстве автономии Жоаким Форн в интервью радиостанции Catalunya Radio.

Форн уточнил, что пока нет сведений о том, что подозреваемый находится за пределами Каталонии, однако его "разыскивают во всех европейских государствах".

17 августа в Барселоне водитель фургона совершил преднамеренный наезд на прохожих, в результате чего жертвами теракта стали 14 человек.