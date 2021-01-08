Полиция Капитолия подтвердила смерть сотрудника, раненного в беспорядках

Полицейский участвовал в подавлении беспорядков 6 января и получил ранения

Полиция Капитолия США подтвердила смерть своего сотрудника, пострадавшего при беспорядках. Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официальное заявление полиции Капитолия.

Ранее о смерти офицера сообщил телеканал CNN, однако затем правоохранители опровергли эту информацию.

"Приблизительно в 21.30 вечером 7 января сотрудник полиции Капитолия США Брайан Д. Сикник ушел из жизни в результате ранений, полученных во время несения службы", - говорится в заявлении.

Отмечается, что полицейский участвовал в подавлении беспорядков 6 января и получил ранения в борьбе с протестующими.

Это вторая жертва беспорядков: ранее сообщалось, что погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббитт. Еще три человека умерли в ходе беспорядков от причин, не связанных с насилием.

В среду сторонники президента Дональда Трампа вскоре после митинга, где выступал президент, ворвались в Капитолий США. Капитолию нанесен материальный ущерб. Беспорядки на несколько часов задержали утверждение в конгрессе победы Джо Байдена на президентских выборах в США. На этом фоне лидеры демократов в сенате призвали к импичменту Трампу или его отстранению по поправке к Конституции о недееспособности президента.