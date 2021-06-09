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Полиция изъяла у сообщника мужчины, напавшего на Макрона, оружие и книгу Mein Kampf

Полиция изъяла у сообщника мужчины, напавшего на Макрона, оружие и книгу Mein Kampf Французская полиция обнаружила экземпляр книги Адольфа Гитлера Mein Kampf ("Моя борьба") и оружие в ходе обыска у одного из подозреваемых по делу о нападении на президента Франции Эмманюэля Макрона
Другие страны
9 июня 2021 г. 15:07
Полиция изъяла у сообщника мужчины, напавшего на Макрона, оружие и книгу Mein Kampf

Французская полиция обнаружила экземпляр книги Адольфа Гитлера Mein Kampf ("Моя борьба") и оружие в ходе обыска у одного из подозреваемых по делу о нападении на президента Франции Эмманюэля Макрона. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил сегодня телеканал BFM со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

"Мы обнаружили оружие и экземпляр Mein Kampf во время обысков в доме второго подозреваемого, который вел видеосъемку во время нападения его сообщника на Макрона", - указал источник. Он не уточнил, о каком типе оружия идет речь.

Во вторник во время поездки в департамент Дром на юго-востоке страны Макрон подошел к группе местных жителей, чтобы их поприветствовать. Один из них что-то выкрикнул президенту и неожиданно дал ему пощечину. Охрана отвела главу государства на безопасное расстояние и задержала нападавшего и его сообщника. Они находятся под стражей. Им может грозить до 3 лет лишения свободы и штраф в 45 тыс. евро.

Это не первый случай нападения на главу государства во Франции. В 2011 году один из участников встречи с президентом Николя Саркози схватил французского лидера за воротник пиджака, когда тот подошел к группе местных жителей. Нападавший тогда получил полгода тюрьмы условно.

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Версия на азербайджанском языке Makrona hücum etmiş şəxsin ortağından silah və “Mein Kampf” kitabı götürülüb
Версия на английском языке Man who slapped Macron kept weapons, Mein Kampf at home

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