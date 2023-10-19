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Полиция Израиля сообщила об опознании 742 тел убитых мирных граждан

Полиция Израиля сообщила об опознании 742 тел убитых мирных граждан В полиции Израиля сообщили об опознании тел 742 мирных жителей, убитых боевиками ХАМАС.
Другие страны
19 октября 2023 г. 19:46
Полиция Израиля сообщила об опознании 742 тел убитых мирных граждан

В полиции Израиля сообщили об опознании тел 742 мирных жителей, убитых боевиками ХАМАС.

Об этом сообщает Report со ссылкой на MIGNews.

Тела 645 человек уже переданы семьям для захоронения.

Полиция сообщила, что с начала боевых действий рабочие и волонтеры работали 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, чтобы идентифицировать как можно больше тел.

Некоторые тела были сильно обожжены или повреждены, что затрудняет идентификацию.

Отдельно также опознаны 306 солдат, офицеров и резервистов.

Отметим, согласно официальным данным с начала военных действий в Израиле убиты по меньшей мере 1400 мирных жителей.

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