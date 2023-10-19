Полиция Израиля сообщила об опознании 742 тел убитых мирных граждан

В полиции Израиля сообщили об опознании тел 742 мирных жителей, убитых боевиками ХАМАС.
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Тела 645 человек уже переданы семьям для захоронения.
Полиция сообщила, что с начала боевых действий рабочие и волонтеры работали 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, чтобы идентифицировать как можно больше тел.
Некоторые тела были сильно обожжены или повреждены, что затрудняет идентификацию.
Отдельно также опознаны 306 солдат, офицеров и резервистов.
Отметим, согласно официальным данным с начала военных действий в Израиле убиты по меньшей мере 1400 мирных жителей.