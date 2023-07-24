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Полиция Израиля применила водометы для разгона протестующих у здания парламента страны

Полиция Израиля применила водометы для разгона протестующих у здания парламента страны Израильская полиция применила в понедельник утром водометы в попытке разогнать участников стихийного митинга, проходящего в знак протеста против судебной реформы возле здания Кнессета (парламент).
Другие страны
24 июля 2023 г. 12:22
Полиция Израиля применила водометы для разгона протестующих у здания парламента страны

Израильская полиция применила в понедельник утром водометы в попытке разогнать участников стихийного митинга, проходящего в знак протеста против судебной реформы возле здания Кнессета (парламент).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила телерадиовещательная компания Kan.

Массовые протесты, направленные против судебной реформы, возобновились с новой силой в разных районах Израиля в начале прошлой недели. Демонстранты выражают несогласие с политикой правительства страны во главе с Нетаньяху и с предложенным им планом преобразования израильской судебной системы, предусматривающим ограничение полномочий Верховного суда и предоставление исполнительной ветви власти права контролировать отбор судей. Этот план, выдвинутый кабмином еще в начале года, сразу вызвал ожесточенные протесты оппозиции, по мнению которой реформа в таком виде подорвет основы демократии.

Ранее Кнессет принял в первом чтении первый из законов, относящихся к судебной реформе. Он ограничивает возможности Верховного суда по контролю над решениями исполнительной власти. В воскресенье парламентарии возобновили дебаты, готовясь проголосовать по законопроекту во втором и третьем чтениях. Голосование ожидается в понедельник.

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