Полиция Израиля идентифицировало останки 826 мирных граждан, погибших после атаки ХАМАС

Опознание жертв начавшейся 7 октября атаки сторонников палестинской радикальной организации ХАМАС на Израиль продолжается, к настоящему моменту идентифицированы 826 тел мирных граждан.

Опознание жертв начавшейся 7 октября атаки сторонников палестинской радикальной организации ХАМАС на Израиль продолжается, к настоящему моменту идентифицированы 826 тел мирных граждан.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба израильской полиции.

"Полиция Израиля на данный момент идентифицировала останки 826 мирных граждан, убитых во время войны", - говорится в сообщении.

Напомним, что ракетный обстрел израильской территории начался рано утром 7 октября со стороны сектора Газа. Израильская армия объявила о "состоянии готовности к войне". 8 октября Израиль официально объявил о переходе страны в "состояние войны". Операция получила название "Железные мечи".