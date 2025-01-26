Полиция Италии задержала 19 грузинок в городе Удине

В итальянской провинции Удине по обвинению в хранении и изготовлении поддельных удостоверений личности задержаны 19 гражданок Грузии.

В итальянской провинции Удине по обвинению в хранении и изготовлении поддельных удостоверений личности задержаны 19 гражданок Грузии.

Как сообщает грузинское бюро Report со ссылкой на местные СМИ, они работали в Италии сиделками.

Информацию подтвердила прокуратура города Удине. Дополнительно поступили жалобы еще на 17 женщин, в отношении которых продолжается расследование.

Расследование началось после резкого увеличения обращений грузинских граждан в налоговую службу Удине за получением налогового кода.

По данным правоохранительных органов, значительное число грузинских женщин представлялись гражданками ЕС, имеющими удостоверения личности государств-членов ЕС (Словакии, Польши, Литвы), с целью получения налогового кода. Так они получили право на труд, а также пользовались правовыми, налоговыми и медицинскими льготами, которыми пользуются граждане ЕС.

Следственное управление Удине заподозрило подлинность документов. Согласно информации, эти удостоверения изготавливались за границей за 600 евро.

Если схема мошенничества подтвердится, граждане Грузии будут депортированы из Италии.