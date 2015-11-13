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    ​Полиция Италии уничтожила террористическую сеть

    В рамках спецоперации были выданы 17 ордеров на арест

    Баку. 13 ноября. REPORT.AZ/ Итальянская полиция заявила о том, что ей удалось обезвредить международную террористическую сеть.

    Как передает Report, в нескольких странах Европы в четверг, 12 ноября, в рамках спецоперации были выданы 17 ордеров на арест.

    По разным данным информационных агентств, 6 или 7 человек были задержаны в Италии, 4 - в Великобритании и 3 - в Норвегии. Как заявил глава итальянской полиции, террористическая сеть распространялась также на Германию, Швейцарию и Финляндию.

    Предполагается, что ранее некоторые из арестованных воевали на стороне террористической группировки "Исламское государство Ирака и Леванта" (ИГИЛ) в Ираке и Сирии. По данным СМИ, они готовили покушения в Европе и на Ближнем Востоке. Все арестованные подозреваются в терроризме.

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