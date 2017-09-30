Полиция Испания закрыла 1300 избирательных участков накануне референдума о независимости Каталонии

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Баку. 30 сентября. REPORT.AZ/ Результаты голосования по вопросу независимости Каталонии, которое пройдет 1 октября, станут известны не ранее чем через 48 часов после закрытия избирательных участков.

Как сообщает Report о ссылкой на РИА "Новости", об этом заявил глава одной из крупнейших общественных националистических организаций Каталонии "Omnium Cultural" Жорди Куишар.

Накануне официальный представитель женералитета Жорди Турул заявил, что 5,3 миллиона каталонцев смогут проголосовать на референдуме о независимости региона от Испании. Голосование будет проходить, несмотря на то, что его не признает испанское правительство и его проведение приостановил Конституционный суд страны.

Будут открыты 2315 избирательных участков.

Тем временем, полиция Испании закрыла в Каталонии 1,3 тысячи школ, которые должны были стать избирательными участками на референдуме.