Полиция Испании задержала трёх членов ОПГ из Армении и Грузии

Баку. 6 августа. REPORT.AZ/ Полиция Испании задержала одного гражданина Армении и двух граждан Грузии по подозрению в связях с организованной преступностью.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, трое мужчин были задержаны в одном из ресторанов Марбельи, когда они, предположительно, планировали «убийство члена соперничающей группировки».

Все задержанные помещены под стражу по обвинениям в покушении на убийство, подделке документов и принадлежности к преступной группировке.