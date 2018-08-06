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    Полиция Испании задержала трёх членов ОПГ из Армении и Грузии

    Баку. 6 августа. REPORT.AZ/ Полиция Испании задержала одного гражданина Армении и двух граждан Грузии по подозрению в связях с организованной преступностью.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, трое мужчин были задержаны в одном из ресторанов Марбельи, когда они, предположительно, планировали «убийство члена соперничающей группировки».

    Все задержанные помещены под стражу по обвинениям в покушении на убийство, подделке документов и принадлежности к преступной группировке.

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