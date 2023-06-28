Полиция Испании пресекла деятельность армянской группировки во главе с вором в законе

Национальная полиция Испании пресекла деятельность преступной организации выходцев из Армении во главе с вором в законе.

Национальная полиция Испании пресекла деятельность преступной организации выходцев из Армении во главе с вором в законе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном в среду пресс-релизе правоохранительных органов.

Сообщается, что в Испании и во Франции были задержаны 28 членов группировки. Ее главарь был задержан в королевстве. Правоохранительные органы провели несколько десятков обысков, в ходе которых изъяли огнестрельное оружие, боеприпасы, деньги и украшения.

О существовании преступной организации стало известно в конце 2020 года. В отношении главаря группировки ранее уже начинали расследование. По версии полиции, подозреваемые занимались кражами, а также контрабандой табачной продукции по Европе и отмыванием денег.