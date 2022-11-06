Полиция Испании изъяла крупнейшую в истории партию марихуаны

Гражданская гвардия Испании сообщила об изъятии из незаконного оборота самой большой в истории партии расфасованной марихуаны — 32 тонны наркотических средств.

Гражданская гвардия Испании сообщила об изъятии из незаконного оборота самой большой в истории партии расфасованной марихуаны — 32 тонны наркотических средств.

Как передает Report, об этом сообщается на официальном сайте.

«Гражданская гвардия изъяла самый большой тайник с расфасованной марихуаной из когда-либо найденных», — говорится в заявлении.

Правоохранители добавили, что было изъято 32 370 кг бутонов марихуаны стоимостью не менее €64 млн, что является крупнейшим изъятием этого вещества не только на государственном, но и на международном уровне.

В заявлении уточняется, что операция проводилась в три этапа, по итогу было задержано 20 человек от 20 до 59 лет.

По данным полиции, наркотические вещества были подготовлены для отправки в некоторые части Испании, Швейцарию, Нидерланды, Германию и Бельгию.