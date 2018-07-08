Полиция Ирака открыла огонь по протестующим в южной провинции Басра

Баку. 8 июля. REPORT.AZ/ Иракская полиция открыла в воскресенье огонь, чтобы разогнать десятки протестующих, собравшихся в одном из районов южной провинции Басра.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает агентство Reuters

Демонстранты выступают против нехватки рабочих мест, а также электричества, воды и других базовых услуг.

Как передает агентство, источники в полиции сообщили, что в результате стрельбы по собравшимся пострадали восемь человек. В то же время со ссылкой на мэра одного из районов Reuters сообщил об одном погибшем и трех раненых. "Протестующие лишь предъявляли справедливые требования о создании рабочих мест и более качественных базовых услуг, но полиция открыла огонь и убила одного из них", - заявил мэр района Имама-Садик, где собрались демонстранты, Ясин аль-Баттат.

По сведениям Reuters, стабильность в городе Басра имеет жизненно важное значение, поскольку он представляет собой один из узлов экспорта нефти, который составляет более 95% государственных доходов.