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    Полиция Ирака: Боевики ИГ массово бегут из Эль-Фаллуджи

    В скором времени можно будет констатировать полное освобождение города от ИГ

    Баку. 16 июня. REPORT.AZ/ Боевики террористической группировки "Исламское государство" массово бегут из иракского города Эль-Фаллуджа в связи с наступлением силовиков.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил глава федеральной полиции Ирака Раид Шакир Джаудат.

    "На линиях сопротивления ИГ в Эль-Фаллудже начался быстрый коллапс, боевики массово бегут в направлении к западу от города", - сказал он.

    По его словам, в настоящее время силовики передвигаются по четырем направлениям к административным зданиям в центре Эль-Фаллуджи. Джаудат отметил, что в скором времени можно будет констатировать полное освобождение города от ИГ.

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