Полиция Индонезии задержала 12 человек по подозрению в причастности к терактам

Баку. 16 января. REPORT.AZ/ Индонезийская полиция задержала 12 человек по подозрению в причастности к серии взрывов в столице страны Джакарте 14 января, передает Report со ссылкой на Газета.Ru.

"Полиция задержала 12 человек, связанных с атакой в Джакарте, из провинций Западная и Центральная Ява, а также провинции Восточный Калимантан", - сказал шеф полиции Индонезии Бадродин Хаити.

По последним данным, в результате серии взрывов в столице Индонезии погибли 17 человек. Террористическая группировка "Исламское государство", запрещенная в ряде стран, взяла ответственность за эти теракты.