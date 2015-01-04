Полиция Индонезии усилила меры безопасности на востоке Явы

Баку. 4 января. REPORT.AZ/ Полиция индонезийской провинции Восточная Ява усилила меры безопасности после распространенного накануне предупреждения посольства США в Индонезии американским гражданам об угрозе их безопасности во втором по величине индонезийском городе Сурабая, заявил в воскресенье глава отдела по связям с общественностью полиции Восточной Явы Ави Сетийоно (Awi Setiyono).

"Да, мы действительно усилили патрулирование мест, находящихся здесь в собственности (граждан — прим.ред.) США", — цитирует слова полицейского новостной интернет-портал Detik.com.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости", в опубликованном накануне на официальном сайте диппредставительcтва обращении говорилось: "Посольству США стало известно о потенциальной угрозе имеющим связи с США отелям и банкам в Сурабае (Индонезия). Посольство рекомендует повысить бдительность и лучше контролировать свое окружение при посещении подобных мест". При этом диппредставительство не сообщило никаких деталей относительно природы или характера потенциальной угрозы.

По мнению Detik.com, предупреждение американского посольства может иметь отношение к предпринимаемым правительством Индонезии мерам для борьбы с террористами — сторонниками группировки "Исламское государство" (ИГ). По оценкам посольства США, 514 граждан Индонезии воюют в Сирии и Ираке на стороне ИГ, деятельность которого в "стране трех тысяч островов" запрещена.

Террористическая группировка ИГ, имеющая связи с "Аль-Каидой", в прошлом году активизировалась в Ираке и Сирии. Воспользовавшись недовольством иракских суннитов политикой Багдада, она развернула массированное наступление на северные и северо-западные провинции Ирака и захватила обширные территории, где объявила о создании "исламского халифата". США создали коалицию для борьбы с ИГ, которая наносит авиаудары по позициям группировки в Сирии и Ираке, но президент США Барак Обама заявил, что не будет посылать наземные войска в Ирак для борьбы с ИГ.