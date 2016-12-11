Полиция Индонезии сообщила о предотвращении взрыва в президентском дворце

Баку. 11 декабря. REPORT.AZ/ Спецназ индонезийской полиции арестовал в восточном пригороде Джакарты Бекаси троих предполагаемых террористов, готовивших взрыв у дворца президента, заявил официальный представитель столичной полиции Раден Прабово Арго Ювоно.

Как передает Report, об этом сообщает Jakarta Post.

"Они планировали взорвать бомбу в воскресенье в президентском дворце во время церемонии смены караула охраной президента", — цитирует его издание.

Резиденция президента Индонезии открыта для публики, желающей увидеть смену караула, каждое второе воскресенье месяца.

По словам полицейского, арестованные начинили бомбу тремя килограммами мощной взрывчатки TATP. "Если бы она сработала, то могла бы разрушить все в радиусе 300 метров", — добавил Ювоно.