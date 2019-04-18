Полиция Индонезии пресекла распространение в соцсетях призывов к акциям протеста

Полиция Индонезии пресекла вирусное распространение в социальных сетях призывов выйти на митинги протеста против итогов президентских выборов, которые прошли 17 апреля.

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС oб этом сообщил в четверг журналистам пресс-секретарь национальной полиции Дэди Прасетио.

"Совместно с профильными ведомствами нам удалось установить источники данной провокационной информации. Правоохранительные органы ведут поиск владельцев аккаунтов", - сказал представитель полиции.

В среду вечером преимущественно в сети WhatsApp стали поступать сообщения о готовящихся акциях протеста в Джакарте, а также крупных городах провинций Западная Ява и Центральная Ява. Участников призывали приходить в белых одеждах и выразить несогласие с результатами, опубликованными ведущими исследовательскими центрами. Абсолютно все подсчеты свидетельствуют об убедительной победе действующего президента Джоко Видодо, который набирает 54,5% голосов.

Его единственный соперник генерал запаса Прабово Субианто смог заручиться поддержкой 45,4% избирателей. Вместе с тем оппозиционный политик уже объявил о своей победе и назвал себя "президентом для всего народа Индонезии". По его словам, он набрал как минимум 62% голосов.

Министр-координатор по вопросам политики, юстиции и безопасности страны Виранто в четверг собрал экстренное совещание с ключевыми министрами, руководителем национальной полиции и главкомом вооруженных сил. "Мы намерены незамедлительно реагировать на любые попытки провокаций", - сказал Виранто. По его словам, "власти предпримут все необходимые меры, чтобы избежать инцидентов после выборов".

Председатель ЦИК Ариф Будиман заявил корреспонденту ТАСС, что прошедшие выборы стали самыми крупными в мире. "Это был самый масштабный единый день голосования", - сказал он. Помимо президента граждане Индонезии выбирали депутатов двух палат парламента и местных законодателей. Всего в выборах участвовали почти 240 тыс. кандидатов, которые претендовали на 20 тыс. мест. По всей стране было открыто примерно 810 тыс. избирательных участков. Явка достигла почти 80% из 193 млн человек, имеющих право голоса.