Полиция Индонезии предупредила о новых массовых выступлениях в Джакарте

Полиция Индонезии предупредила о готовящихся в Джакарте в пятницу, 24 мая, новых многочисленных акциях протеста в связи с планами оппозиционного кандидата в президенты Прабово Субианто оспорить результаты выборов в Конституционном суде.

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает в пятницу новостной портал Detik.

По информации из штаба Субианто, иск уже полностью подготовлен и должен быть зарегистрирован в суде во второй половине дня. Согласно местному законодательству 24 мая последний день, когда одна из сторон прошедших 17 апреля всеобщих выборов может оспорить итоги голосования в высшем законодательном органе.

Ранее сообщалось, что во время беспорядков в Индонезии погибли восемь человек.

Акции протеста начались в Джакарте 21 мая после объявления окончательных результатов прошедших 17 апреля всеобщих выборов. Как сообщил председатель Центральной избирательной комиссии Ариф Будиман, Видодо набрал 55,5% голосов, а его единственный соперник генерал запаса Прабово Субианто - 44,5%.