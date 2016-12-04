Баку. 4 декабря. REPORT.AZ/ Полиция Индонезии предотвратила попытку государственного переворота.

Как передает Report, об этом пишет газета The Straits Times.

По данным, задержав 11 человек, среди которых оказалась Рачмавати Сукарнопутри, дочь первого президента и основателя независимой республики Сукарно. Как рассказал журналистам официальный представитель правоохранительных органов республики Бой Рафли Амар, слова которого приводит издание, в группу также входили два отставных генерала, известный в стране рок-музыкант и политический активист Ахмад Дхани и другие.

В частности, во время прошедшего 2 декабря многотысячного митинга за отставку губернатора Джакарты они планировали "спровоцировать шествие к зданию парламента, чтобы оказать давление на депутатов и начать процедуру импичмента в отношении президента Джоко Видодо", рассказал полицейский.