Полиция Индии уничтожила боевика, подозреваемого в подрыве поезда

Баку. 8 марта. REPORT.AZ/ Индийская полиция уничтожила минувшей ночью на окраине города Лакхнау террориста, подозреваемого в причастности к взрыву поезда, в котором было ранено 9 человек, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Полицейские подозревают, что этот боевик и его сообщники связаны с международной террористической группировкой ИГ ("Исламское государство").

По этим данным, полицейские в течение 12 часов блокировали боевика в одном из домов в пригороде Лакхнау, пытались принудить его сдаться, используя слезоточивый газ и дымовые шашки. Террорист отстреливался и отказывался сложить оружие. Убитый, имя которого Саифулла, подозревался в причастности к подрыву поезда, которое произошло накануне в штате Мадхья-Прадеш.

По последним данным, по делу о взрыве в поезде уже арестованы пять человек, идет поиск еще троих. Взрыв в пассажирском составе Бхопал-Удджайн в штате Мадхья-Прадеш прогремел 7 марта. В результате инцидента, по последним данным, пострадали по меньшей мере 9 человек. По информации полиции, в поезде сработало самодельное взрывное устройство.