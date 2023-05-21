Полиция Индии разоблачила группу, которая хотела незаконно переправить граждан в Азербайджан и другие страны

Криминальный отдел полиции Дели арестовал четырех членов преступной группировки, которые хотели отправить индийцев в зарубежные страны для незаконного поселения.

Криминальный отдел полиции Дели арестовал четырех членов преступной группировки, которые хотели отправить индийцев в зарубежные страны для незаконного поселения.

Об этом сообщает Report со ссылкой на индийскую прессу.

Согласно информации, члены группы - Гириш Бхандари, Химаншу Мехта, Гаган Шарма и Рамеш Арья действовали нелегально от имени туристической компании в районе Тилак Нагар в Западном Дели.

"Бхандари был главным в группе. Он начал свою деятельность около 12 лет назад, открыв туристический бизнес, чтобы избежать внимания полиции", - сказал специальный комиссар отдела по борьбе с преступностью Равиндра Сингх Ядав.

По словам Ядава, у группы есть агенты в Дели, где расположены все посольства, в других частях столичного региона, а также партнеры в таких странах, как Сальвадор и Мексика. "Они изъяли 80 паспортов разных стран, а также множество печатей разных компаний и всевозможные поддельные документы, используемые в вымогательстве", - сказал офицер.

Аресты и конфискации производились с начала этого месяца до конца прошлой недели, после того как криминальный отдел начал уделять внимание из-за "стремительного всплеска" таких мошенничеств.

Сотрудник полиции сообщил, что группа в основном использовала два маршрута для отправки индийцев в США — Баку-Стамбул-Сальвадор и Европа-Мексика: "Бхандари и его люди использовали передовые компьютерные приложения и программное обеспечение для редактирования для подготовки поддельных документов, таких как банковские выписки и налоговые декларации. Члены группы использовали для связи зашифрованные приложения".

Однако пока неизвестно, удалось ли преступникам отправить пассажиров нелегально.