О нас

Полиция Индии разоблачила группу, которая хотела незаконно переправить граждан в Азербайджан и другие страны

Полиция Индии разоблачила группу, которая хотела незаконно переправить граждан в Азербайджан и другие страны Криминальный отдел полиции Дели арестовал четырех членов преступной группировки, которые хотели отправить индийцев в зарубежные страны для незаконного поселения.
Другие страны
21 мая 2023 г. 23:48
Полиция Индии разоблачила группу, которая хотела незаконно переправить граждан в Азербайджан и другие страны

Криминальный отдел полиции Дели арестовал четырех членов преступной группировки, которые хотели отправить индийцев в зарубежные страны для незаконного поселения.

Об этом сообщает Report со ссылкой на индийскую прессу.

Согласно информации, члены группы - Гириш Бхандари, Химаншу Мехта, Гаган Шарма и Рамеш Арья действовали нелегально от имени туристической компании в районе Тилак Нагар в Западном Дели.

"Бхандари был главным в группе. Он начал свою деятельность около 12 лет назад, открыв туристический бизнес, чтобы избежать внимания полиции", - сказал специальный комиссар отдела по борьбе с преступностью Равиндра Сингх Ядав.

По словам Ядава, у группы есть агенты в Дели, где расположены все посольства, в других частях столичного региона, а также партнеры в таких странах, как Сальвадор и Мексика. "Они изъяли 80 паспортов разных стран, а также множество печатей разных компаний и всевозможные поддельные документы, используемые в вымогательстве", - сказал офицер.

Аресты и конфискации производились с начала этого месяца до конца прошлой недели, после того как криминальный отдел начал уделять внимание из-за "стремительного всплеска" таких мошенничеств.

Сотрудник полиции сообщил, что группа в основном использовала два маршрута для отправки индийцев в США — Баку-Стамбул-Сальвадор и Европа-Мексика: "Бхандари и его люди использовали передовые компьютерные приложения и программное обеспечение для редактирования для подготовки поддельных документов, таких как банковские выписки и налоговые декларации. Члены группы использовали для связи зашифрованные приложения".

Однако пока неизвестно, удалось ли преступникам отправить пассажиров нелегально.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Hindistan polisi vətəndaşları qanunsuz yolla Azərbaycan və digər ölkələrə göndərmək istəyən qruplaşmanı ifşa edib

Самое важное

Историческое достижение пятилетней давности: Как спецназ освободил высоту Гюннют?
ФотоИсторическое достижение пятилетней давности: Как спецназ освободил высоту Гюннют?
20 мая 2023 г. 11:59
США продолжат поддерживать устойчивый и справедливый мир между Азербайджаном и Арменией
США продолжат поддерживать устойчивый и справедливый мир между Азербайджаном и Арменией
20 мая 2023 г. 01:19
Джо Байден поздравил Ильхама Алиева
Джо Байден поздравил Ильхама Алиева
20 мая 2023 г. 01:05
Президент Ильхам Алиев: Стремительное вооружение Армении создает новые угрозы
Президент Ильхам Алиев: Стремительное вооружение Армении создает новые угрозы
19 мая 2023 г. 17:03
МИД Британии призвало Армению обращаться с азербайджанскими военнопленными в соответствии с международным правом
ФотоМИД Британии призвало Армению обращаться с азербайджанскими военнопленными в соответствии с международным правом
19 мая 2023 г. 13:33
Министр обороны Молдовы: Россия использует все возможности, воздушное пространство нашей страны нарушается
Министр обороны Молдовы: Россия использует все возможности, воздушное пространство нашей страны нарушается
18 мая 2023 г. 15:24
В Баку трагически погибли двое детей
В Баку трагически погибли двое детей
18 мая 2023 г. 09:31
Президент и первая леди ознакомились с XVI выставкой Caspian Agro и XXVIII выставкой InterFood Azerbaijan
ФотоПрезидент и первая леди ознакомились с XVI выставкой Caspian Agro и XXVIII выставкой InterFood Azerbaijan
17 мая 2023 г. 20:44
Депутат Шамиль Айрым: Открытие Зангезурского коридора будет одним из важнейших вопросов нашей повестки дня
Депутат Шамиль Айрым: Открытие Зангезурского коридора будет одним из важнейших вопросов нашей повестки дня
17 мая 2023 г. 15:28
Председатель парламента Молдовы: Часть народа хочет объединиться с Румынией, мы - одна нация
ФотоПредседатель парламента Молдовы: Часть народа хочет объединиться с Румынией, мы - одна нация
17 мая 2023 г. 14:27

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi