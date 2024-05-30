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Полиция Индии освободила почти 60 детей, которых заставляли работать на скотобойне

Полиция Индии освободила почти 60 детей, которых заставляли работать на скотобойне Полиция Индии спасла 57 несовершеннолетних, которых заставляли работать в фактически рабских условиях на скотобойне в Газиабаде.
Другие страны
30 мая 2024 г. 12:13
Полиция Индии освободила почти 60 детей, которых заставляли работать на скотобойне

Полиция Индии спасла 57 несовершеннолетних, которых заставляли работать в фактически рабских условиях на скотобойне в Газиабаде.

Как передает Rеport со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает индийская Национальная комиссия по защите прав ребенка (National Commission for Protection of Child Rights, NCPCR) в соцсети "X".

"Сегодня на бойне компании Yashin Qureshi's International Agro Food в районе Массури округа Газиабад штата Уттар-Прадеш в ходе совместного рейда NCPCR и полиции штата Уттар-Прадеш спасены 57 несовершеннолетних (31 девочка и 26 мальчиков, в том числе инвалиды)", - говорится в сообщении. Детей заставляли заниматься забоем и разделкой животных.

По данным полиции, в NCPCR поступила жалоба на то, что дети из штатов Бихар и Западная Бенгалия работают "в нечеловеческих условиях" на бойне в Газиабаде недалеко от Нью-Дели. В ходе операции выяснилось, что из-за плохого экономического положения их семьи отдали детей на заработки, после чего несовершеннолетние были привезены в Газиабад без объяснения, что им придется делать и в каких условиях они будут жить и работать.

"Полиция разыскивает лиц, которые привезли этих детей из других штатов, чтобы возбудить дело против этих лиц", - сказал офицер. Начато официальное полицейское следствие.

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Версия на английском языке Police in India rescue almost 60 minors forced to work in slaughterhous

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