Полиция Гренландии арестовала известного активиста-эколога по запросу Японии

Правоохранительные органы Гренландии задержали известного активиста-эколога и противника китобойного промысла на основании международного ордера, выданного Японией.

Правоохранительные органы Гренландии задержали известного активиста-эколога и противника китобойного промысла на основании международного ордера, выданного Японией.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, согласно заявлению полиции, Пол Уотсон был арестован при швартовке его судна в столице Гренландии, Нууке.

Ожидается, что он предстанет перед окружным судом для рассмотрения вопроса о его задержании до принятия решения об экстрадиции в Японию.

Фонд капитана Пола Уотсона сообщил, что полиция поднялась на борт судна и задержала Уотсона во время плановой остановки для дозаправки. Судно с 25 членами экипажа направлялось к Северо-Западному проходу с целью перехвата нового японского китобойного судна в северной части Тихого океана.

По мнению фонда, арест связан с ранее выданным уведомлением Интерпола в отношении предыдущей деятельности капитана Уотсона по противодействию китобойному промыслу в Антарктике.

Директор фонда, Локи Маклин, призвал правительство Дании освободить Уотсона, назвав запрос на его арест политически мотивированным.

Кроме того, власти Коста-Рики также добиваются его экстрадиции.