Полиция Греции арестовала двух обвиняемых в убийстве журналиста в 2021 году

Греческая полиция арестовала в пятницу двух греков, обвиняемых в убийстве журналиста Йоргоса Караиваза в 2021 году.

Греческая полиция арестовала в пятницу двух греков, обвиняемых в убийстве журналиста Йоргоса Караиваза в 2021 году.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Главное управление полиции Греции.

"Двое граждан Греции в возрасте 40 и 48 лет, обвиняемые в убийстве журналиста Йоргоса Караиваза, которое произошло 9 апреля 2021 года, были арестованы в пятницу, 28 апреля 2023 года, сразу после выдачи ордера на арест 30-м следственным управлением Афин", - говорится в сообщении полиции.

Министр по делам защиты граждан Такис Теодорикакос написал в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской), что власти с самого начала заявили, что сделают все, чтобы раскрыть убийство Гиоргоса Караиваза. "Только что греческая полиция арестовала двух человек, причастных к убийству журналиста. Расследования полиции ускорились в последнее время и привели к раскрытию еще одного убийства. Те, кто использовал этот трагический случай для клеветы на министерство по делам защиты граждан, правительство в целом и греческую полицию, должны принести извинения", - подчеркнул Теодорикакос.

В апреле 2021 года в афинском районе Алимос преступники застрелили греческого журналиста Йоргоса Караиваза, который многие годы вел репортажи на криминальные темы. Неизвестные, приехавшие на мотоцикле, устроили засаду у дома репортера. Киллеры выпустили в него как минимум шесть пуль. По другим данным, на месте преступления было найдено 17 гильз.