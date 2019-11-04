Полиция Гонконга задержала за участие в беспорядках более 300 человек

Полиция Гонконга с 1 по 3 ноября задержала 325 человек за незаконные и насильственные действия в ходе уличных беспорядков.

Как передает Report со ссылкой на агентство Синьхуа, всего были задержаны 247 мужчин и 78 женщин в возрасте от 14 до 54 лет за участие в незаконных собраниях, противозаконное ношение масок, владение нелегальным оружием и порчу имущества.

В ходе операций по задержанию 12 сотрудников правоохранительных органов получили ранения.

Отмечается, что у задержанных было изъято более 180 взрывных устройств, а также перцовые баллончики, телескопические дубинки и другие опасные предметы.