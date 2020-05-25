​Полиция Гонконга задержала около 120 участников акции протеста

В Гонконге вспыхнули протесты против законопроекта пекинской администрации об обеспечении национальной безопасности в специальном административном районе КНР.

Как передает Report со ссылкой на агентство "Анадолу", сотни демонстрантов в черных одеждах собрались в торговом районе Козвэй-бэй. Участники акции скандировали антиправительственные лозунги: "Спасите Гонконг!" и "Будьте рядом с Гонконгом!".

Полиция применила против участников акции слезоточивый газ, не позволив им организовать шествие.

Силовики задержали 120 человек, в том числе известного активиста Тама Такчи.

Власти региона сообщили о ранении четырех полицейских, пострадавших от ударов кирпичей.

Акции протеста начались после того, как Китай представил законопроект на рассмотрение Всекитайского собрания народных представителей в пятницу.