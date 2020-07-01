В Гонконге число задержанных на протестах возросло до 180 - ОБНОВЛЕНО

Правоохранители Гонконга задержали более 180 человек по подозрению в участии в незаконных собраниях и нарушении закона о национальной безопасности. Как передает Report cо ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили в полиции.

"Более 180 человек были задержаны за участие в незаконных собраниях, хулиганство, владение холодным оружием и другие связанные с этим преступления, в том числе семеро были задержаны за предполагаемое нарушение закона о национальной безопасности. Аресты продолжаются", - говорится в сообщении в Twitter полиции.

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Полиция Гонконга сегодня задержала более 70 участников незаконных протестных акций. Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении пресс-службы правоохранительных органов.

Отмечается, что в ходе столкновений с радикально настроенными демонстрантами один полицейский получил колото-резаную рану плеча.

Сотни демонстрантов собрались сегодня в торгово-развлекательном районе Козуэй-бэй, протестуя против принятия парламентом Китая данного закона. Они разбросали и подожгли мусор на проезжей части, пытались заблокировать движение транспорта. В настоящее время стражи порядка продолжают операцию по разгону демонстрантов. С этой целью применялись слезоточивый газ, резиновые пули и водометы.

30 июня Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей (высший законодательный орган) принял закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге. Правовой акт, вызвавший резкую критику Запада и гонконгской оппозиции, вступил в силу вечером того же дня. Он нацелен на предотвращение действий, которые угрожают национальной безопасности в Гонконге: сепаратизма, терроризма, подрыва государственной власти и сговора с иностранными силами. За подобную деятельность предусмотрено максимальное наказание в виде пожизненного заключения. Кроме того, закон предусматривает создание в Гонконге органов безопасности КНР.